綠興國際負責人吳旭昇、展霖生化基因董事陳柏良，被控誆稱投資 牛樟芝新藥，以兩份假的「台北醫學大學生化學科」合作意向書，向西門町富商吳振隆詐財3億多元，台北地檢署檢察官聲押禁見吳旭昇、陳柏良及掮客徐國峰，台北地院審理後以犯嫌不足，駁回聲押，諭知3人無保請回，北檢26日對吳旭昇的部分尊重北院裁定，陳柏良、吳國峰的裁定提出抗告。

北院認為，吳旭昇在本案中未取得任何利益，且曾以1、200萬元向陳柏良購買牛樟芝相關技術專利，與一般詐欺行徑有異。假意向書有高度可能是陳柏良製作，但相關卷證也未提及陳柏良有持假意向書，或以其他方式對吳振隆有詐欺犯行，及與吳旭昇共謀詐欺，另也無法證明徐國峰如何參與詐欺或共謀、犯罪分工。

同時，綠興與瑪神公司2018年間因牛樟芝相關事件就有民事糾紛，吳振隆可能對展霖公司履約狀況不滿，才提告刑事，依檢方目前提出事證，難認定吳旭昇3人共謀詐欺，本案可能只是單純民事糾紛，裁定駁回羈押聲請。

檢方認為，原裁定已經認定不實的台北醫學大學產學合作書是陳柏良製作，卻又認為陳沒有涉嫌犯罪，理由明顯矛盾。而且有多項證據證明陳柏良有直接跟吳振隆接觸及宣說，而且陳柏良有給介紹人徐國峰2000萬元佣金，兩人又互推，有勾串之虞。

檢方於是對陳柏良、徐國峰2人的北院裁定抗告。

(中時 )