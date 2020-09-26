日月潭立式槳板競技，選手賣力奮進爭取佳績。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

2020日月潭萬人泳渡前夕，日月潭公開水域游泳錦標賽，及首度舉辦的SUP立式槳板賽率先登場；其中，攸關中華泳協選拔國手、參加國際馬拉松游泳賽資格的菁英賽，男子組由卓承齊以比去年快2秒的28分18秒完成六連霸，女子組冠軍王怡臻，成績31分54秒。

日月潭公開水域游泳錦標賽，「競賽組」選手不背浮標，以捷式游泳3000公尺，今年競賽菁英組計有國內40名頂尖好手參加，競賽分齡組從13歲到60歲再細分為男女共22組，共有74名選手參賽；「挑戰組」必須背浮標，共有1379人參加。

國內方興未艾的SUP立式槳板運動，今年首度在日月潭舉辦正式公開水域競賽，包括硬板及充氣板兩組各有14男、8女及12男、10女共44名選手與賽，挑戰全程3公里的日月潭公開水域立槳競速大賽。

競技成績揭曉，公開水域菁英競賽組前3名，男子組卓承齊、卓沛齊、曾楷文；女子組王怡臻、謝宜臻、詹庭瑜。SUP前3名，充氣板組女子蔣永琦、王瓊儀、江幸薇；男子組陳博揚、衛則旭、宋至剛。硬板組女子組吳思瑾、張嘉倪、曹玉如；男子組吳哲瑋、林柏宇、葉榮昌。

日月潭萬人泳渡將在27日正式登場，副縣長陳正昇提醒泳客，除了在水中游泳，下水前、山岸後，都必須戴口罩。

(中時 )