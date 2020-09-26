國立故宮博物院南部院區2020亞洲藝術節「蒙古月」活動，現場有蒙古服飾供民眾換裝體驗。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院南部院區2020亞洲藝術節「蒙古月」開幕儀式上，出席貴賓手持「哈達」象徵祈福。（呂妍庭攝）

為讓民眾有身歷其境的感覺，故宮南院把蒙古包搬進大廳。（呂妍庭攝）

為讓民眾有身歷其境的感覺，故宮南院把蒙古包搬進大廳。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院南部院區2020亞洲藝術節「蒙古月」26日開幕，以蒙古舞蹈表演揭開序幕。（呂妍庭攝）

2020故宮亞洲藝術節9月26日起至11月1日在南部院區精彩登場，今年以「蒙古」為主題，26日由蒙古舞蹈揭開活動序幕，南院指出，今年在文化部蒙藏文化中心及駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅扎亞協助下，搭配故宮「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」，精心策畫「蒙古月」精采內容，讓民眾從不同角度認識蒙古的歷史文化、生活風俗及宗教信仰。

故宮院長吳密察、蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處表代羅扎亞、嘉義縣長翁章梁等來賓，在開幕活動上各拿一條「哈達」象徵祈福，吳密察說，上半年受疫情影響，入館人數少很多，但解封後人數大增，估計南院全年人數不會比去年少，並再度重申「故宮南院不是北院附庸，我們將南院翻轉過來了！」。

南院指出，蒙古傳統表演藝術繽紛多采，是文化資產也是當地人的日常，今由歐陽慧珍舞蹈團「開懷暢飲的豪情—蒙古馬奶酒盛宴之舞」擔綱開幕演出，10月18日另有一場蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇故事。

南院10月2日及31日、北院10月10日特邀知名蒙古歌唱家圖孟其其格、烏尼德及高市國首席彭苙榳等，以特色長調、呼麥及馬頭琴等樂音與舞蹈對話；10月25日蒙古民族舞蹈匯演，徵選國內六個團隊以舞會友，11月1日閉幕將由台灣知名創作樂團海馬及神棍樂團，以民族樂器帶來蒙古音樂及現代搖滾的跨界演出。

10月10、11兩日園區北側慶典花園「那達慕盛會」再現蒙古熱血競技，騎乘射箭、蒙古馴鷹及蒙古摔角等精彩表演，趣味遊戲、旋轉木馬及蒙古、台灣美食PK，帶來視覺及味覺饗宴。

除了動態表演與靜態講座，活動期間蒙古文化體驗區提供蒙古四大部族服飾體驗，以及蒙古傳統童玩羊踝骨彈射、蒙古奶茶製作、蒙古包搭建、蒙語體驗、曼陀羅彩繪、吉祥結編織等文化體驗課程，邀請大小朋友來南院享受親子時光，9月28日第二波報名，可上南院官網。

為吸引遊客上門，故宮更祭出優惠好康，9月27日世界觀光日、10月10日國慶日、17日台灣文化日故宮南、北兩院免費參觀。另南院10月1日起停車改以「計次」收費，小客車50元、機車10元，團體大客車不收費，歡迎民眾闔家蒞臨，好好地玩、慢慢地看！

(中時 )