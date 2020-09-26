第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間盛大舉行，5點星光大道準時開始，紅毯上星光熠熠，主持、演戲雙料入圍的女星吳奕蓉特別穿上中空裙裝出場，以半透膚設計展現時髦的性感造型。
吳奕蓉穿上中空的深V長裙作為紅毯禮服，銀白色光澤布料配上黑色刺繡，頗有古典美，尤其在事業線的重點部位以薄紗點綴，配上ㄦ字腰十分吸睛，下半身則洩出若隱若現的美腿，比起去年不小心綁太緊的平口禮服，她這次選擇大尺度放送酥胸及美腿，一曝光立刻吸引大票粉絲尖叫。
吳奕蓉過去由新聞主播轉戰主持及戲劇，去年以《幕後有意思》獲金鐘主持人獎，今年則雙料入圍主持人獎及迷你視后，尤其她在處女秀《大桔大利闔家平安》首次挑戰限制級裸露戲碼，她更笑稱：「老公原本以為會露3點。」劇情尺度超大。
除了歡樂的頒獎橋段，本屆金鐘獎更會安排一段「已故影人VCR」橋段，回顧多位已逝演藝人員，其中才剛過世的小鬼也會以影像形式和大家一起參與，加上典禮中穿插3段表演，令人相當期待。
(中時新聞網)
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