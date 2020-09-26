晶瑞光電(6787)前8月合併營收為979萬元，公司預估，下半年業績有機會比上半年好，近期國際IDM/TOF模組廠針對晶瑞光電桃園中壢鍍膜工廠進行查廠(Audit)，若一切順利，將有機會於今年年底前取得供應商資格，並進行小批量的試量產，晶瑞光桃園中壢鍍膜廠已規劃再增設一條產線，將兩條產線之年產能拉升至2億顆的水準。

晶瑞光成立於1999年，主要業務為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，產品應用在各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，公司並開發環境光感測sensor黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，公司在2017年已開始積極布局3D立體影像感測技術TOF(飛時測距；Time of Flight)、VCSEL(垂直共振腔面射雷射；Vertical Cavity Surface Emitting Laser)等關鍵零組件模組之光學濾光片，近年來積極與國際IDM/TOF大廠共同開發TOF模組關鍵零組件，歷經2年時間不僅引入高階的日本光學濺鍍機，並運用光學多層薄膜濺鍍技術，發展TOF模組中所必備的NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)，協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，亦可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭的應用。

晶瑞光電前8月合併營收為979萬元，晶瑞光電表示，公司20年來聚焦在光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，其中，新藍玻璃濾光片產品自2019年第3季起切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨後，主要鏡頭模組客戶隨著全球居家工作型態增加、NB出貨量拉升，帶動其出貨暢旺，推進公司今年前8月整體營收來自可見光濾光片產品的比重提高至40%的水準，晶瑞光有望因主要鏡頭模組客戶的拉貨力道持續增溫，對整體營運帶來正面挹注，下半年業績可望比上半年好。

(時報資訊)