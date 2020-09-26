2020英雄聯盟世界大賽單場投注。（台灣運彩提供）

眾所矚目的電競英雄聯盟「世界大賽」， 9月25日上海熱鬧開打，絕對是電競迷也是運彩迷不可錯過的重大賽事。電競「英雄聯盟」今年6月中正式納入運彩經常性提供投注的賽事，受到很多電競迷的關注。為期一個多月的世界大賽，台灣運彩以世界盃足球賽的高規格開盤，從一開始的「入圍賽」就全面提供「單場投注」，更提供多達16種的冠軍及特別項目玩法，大家可以多多投注。

2020英雄聯盟世界大賽單場投注。（台灣運彩提供）

本屆「世界大賽」總共有22支隊伍參賽，其中12支戰績較佳的隊伍已優先取得「小組賽」(10/3～10/11)的資格；其餘10支則須先在「入圍賽」(9/25～9/30)廝殺一番，分成2組，每組5隊取2隊進入「小組賽」，加上原已取得小組賽資格的12支隊伍，共16支，分4組，每組4隊取前2名進入8強「淘汰賽」(10/15～10/18)，4隊獲勝方進入4強「準決賽」(10/24～10/25)，2隊獲勝方進入冠亞軍「總決賽」(10/31)，屆時比賽地點也會從原本的上海SMT攝影棚(上海東方傳媒科技有限公司）拉到可容納37,000人的浦東足球場。

整個「世界大賽」總共會有79場比賽，其中「入圍賽」A、B 2組每組BO1(註1) 10場、BO5(註2) 2場，合計24場；「小組賽」4組，每組BO1 12場，共48場；加上4場8強「淘汰賽」、2場4強「準決賽」以及1場冠亞軍「總決賽」，總計79場比賽。

2020英雄聯盟世界大賽單場投注。（台灣運彩提供）

台灣運彩為響應政府電競產業的推動，本次特別比照世界盃足球賽開盤規格，從9/25開始的「入圍賽」起就全面提供「單場投注」，更提供多達16種的冠軍及特別項目玩法，包括「世界大賽冠軍」、「晉級冠軍賽隊伍」、「冠軍來自哪一個賽區」、「冠軍來自哪一個小組」、「各區名次最佳隊伍」、「入圍賽第一」、「小組賽第一」、「禁用次數最多的英雄」以及「選用次數最多的英雄」等，當中特別值得一提的玩法就是「禁用次數最多的英雄」以及「選用次數最多的英雄」，因為電競英雄聯盟的比賽跟一般的運動比賽有1個很不同的地方，那就是每局比賽每位出賽者除了須在150位英雄中選用1位英雄角色出賽外，也要從中禁用1位英雄角色出賽，所以每局比賽就會有10位被選用的英雄角色，也會有10位被禁用的英雄角色，這中間贏的策略當然就是，盡可能選用自己隊伍擅長的角色，同時禁用對手厲害操作的角色，推出這樣前所未有的玩法，希望喜歡電競的朋友們大家可以一起加入運彩投注的行列。

(註1)：1局決勝負

(註2)：5局3勝制

(中時新聞網)