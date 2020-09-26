賊星該敗 偷車8天巧遇警 17:432020/09/26 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地方法院判處莊男拘役30日。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東莊姓男子在關山車站前發現1輛未上鎖的腳踏車，為了代步就順手牽羊，將腳踏車騎走，失主發現後立即報警處理，莊男才偷8天就遭警方逮到，真是賊星該敗。 莊男在2020年6月傍晚，行經關山車站前，發現有一輛停放且未上鎖的腳踏車，一時貪圖方便，於是將該車騎走占為己有，失主發現該車不見後，立刻報警處理，怎料才經過8天，騎著該車的莊男就在鎮上被警方循線逮到。 據判決書所示，由於莊男屬竊盜罪累犯，台東地方法院判處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。 (中時 ) #發現 #腳踏車 #失主 #車騎 #上鎖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廖科溢騎機車遊海明威故居 04:102020/09/26 娛樂新聞 走狗屎運 清心發票中千萬 店長曝浪浪常大便 14:522020/09/26 生活 捕到3公尺猛獸綁機車上 少年不怕死跨坐鱷魚身載回家 14:522020/09/26 搜奇 反毒新創意！越南網紅巧作美甲彩繪教移工辨識新興毒品 12:242020/09/26 社會 連假石碇坪林匝道時段管制 新店警籲避開塞車路段 12:542020/09/26 社會 黑幫趁疫情期間作亂 全國大掃黑逮168人 15:102020/09/26 社會 台北港列空品區 24小時揪烏賊車 04:102020/09/26 地方新聞 別當路隊長！ 雪隧龜速車車號將上看板 13:442020/09/26 生活 離譜！莒光號洗手乳噁聞「嘉明味」 台鐵回應了 10:442020/09/26 生活 砂石車高技術20秒通過「簍空便橋」 網驚：神技走奈何橋 10:552020/09/26 社會 社會熱門新聞 「博士悲歌」清大生死意堅決 生前最後訊息曝光 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大化工博士求職不順 台積電面試前選擇走絕路 - 社會 八里詭異男加入路邊夫妻爭吵 再步入淡水河游泳4公里到北市社子島 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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