台東莊姓男子在關山車站前發現1輛未上鎖的腳踏車，為了代步就順手牽羊，將腳踏車騎走，失主發現後立即報警處理，莊男才偷8天就遭警方逮到，真是賊星該敗。

莊男在2020年6月傍晚，行經關山車站前，發現有一輛停放且未上鎖的腳踏車，一時貪圖方便，於是將該車騎走占為己有，失主發現該車不見後，立刻報警處理，怎料才經過8天，騎著該車的莊男就在鎮上被警方循線逮到。

據判決書所示，由於莊男屬竊盜罪累犯，台東地方法院判處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。

(中時 )