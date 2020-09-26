第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚盛大舉行，星光大道上女星們造型爭奇鬥艷，可說是吸盡所有人目光，入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」的前主播蔡尚樺，今年以一襲爆乳裝現身紅毯，立刻搶盡鎂光燈焦點。

蔡尚樺以一頭披肩長髮，加上一襲爆乳裝現身紅毯，立刻吸引所有人目光，此外連身半透明禮服，讓一雙修長美腿若隱若現，讓所有人充滿無限遐想，被問道沒有主持搭檔曾國城陪走紅毯，會否覺得格外孤單？蔡尚樺打趣表示原本要與另一位入圍者巴鈺，和曾國城三人一起走紅毯，讓他大享齊人之福，可惜沒能如願，對於首次入圍金鐘獎，蔡尚樺表示除了感謝評審肯定之外，更感謝曾國城一路提攜，此外能與許多前輩一起角逐獎項，也讓她感到相當榮耀。

第55屆電視金鐘獎星光大道。

2019年台劇大爆發，讓金鐘入圍名單競爭超級激烈，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，哪部戲劇能夠脫穎而出，成為今晚最後大贏家，成為今晚大亮點，同樣競爭激烈的金鐘視后寶座，究竟會由天心、柯佳嬿再度封后？還是3度入圍的楊謹華能夠首摘后座？

此外張孝全以《罪夢者》、《誰是被害者》兩部入圍「男主角獎」，是否有望成為雙料王？又或者是由呼聲極高的許光漢脫穎而出？此外創造超高收視率的《俗女養成記》，在「迷你劇集女主角獎」中，「大小嘉玲」謝盈萱和13歲童星吳以涵將同時競爭迷你劇視后寶座，究竟最後獎落誰家，都將在今晚一一揭曉。

(中時新聞網)