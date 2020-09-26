【金鐘55】白家綺挺孕肚爆雪乳 紅毯禮服曝寶寶性別

白家綺火辣與Gino走紅毯，公開腹中寶寶性別。(翻攝金鐘獎YouTube)

白家綺胸前呼之欲出。(翻攝金鐘獎YouTube)

第55屆電視金鐘獎星光大道。

第55屆金鐘獎星光大道於下午5點準時開始，本土劇女神白家綺與Gino現身紅毯有備而來，一襲紅色性感禮服上下皆露，爆乳又辣露大腿根的打扮，瞬間成為全場目光。她現場更以禮服顏色揭曉寶寶性別，開心宣布：「She is girl！」原來是個漂亮女娃。

為何會選在金鐘獎上公布寶寶性別？白家綺坦言因為有太多人在關心了，但她也怕模糊焦點，所以昨晚突然靈機一動，乾脆選在紅毯上面揭曉，來個皆大歡喜。喜歡女孩的她，受訪時也忍不住摸著肚子，開心說寶寶參與了媽媽重要時刻。

第55屆電視金鐘獎今(26日)晚間於國父紀念館盛大舉行，今年有別以往，由3組藝人白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖／黃路梓茵、盧廣仲／曾國城、炎亞綸分別擔任3段主持工作。而星光大道則由年零負評的黃豪平搭檔李霈瑜（大霈）主持。

2020年演藝圈不平靜，除了精彩的歌舞表演外，典禮最大亮點就是已故影人緬懷VCR，從劉真、羅霈穎、吳朋奉到黃鴻升（小鬼）猝逝，這些優秀藝人昔日美麗、帥氣的身影將在今晚典禮中重現，到時台下來賓與螢幕前的觀眾勢必哭成一片淚海。

懷孕近4個月的本土劇女神白家綺，首次與Gino、曾莞婷、陳冠霖擔綱主持金鐘獎頒獎典禮，有備而來，前一晚更在臉書宣布將在今日金鐘紅毯揭曉肚裡寶寶性別，「如果是女生就穿紅色禮服，如果是男生就穿藍色禮服。」令粉絲相當期待。

第55屆金鐘獎 誰是紅毯最美女星

(中時新聞網)