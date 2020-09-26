2020台灣設計展將於10月在新竹展開，突破以往定點、單一展區的限制，此次將新竹整個城市打造為設計展區，期望讓來到新竹的所有人都能透過開放式展區的介紹與說明，更了解新竹風城與智慧科技緊密結合下，發展出極具新竹文化特色與在地特色的「新竹式人來風」。

新竹老爺酒店在這次的設計展邀請所有人來趟新竹深度旅遊，秋遊住宿方案每房3999元起，即可享一連串精彩豐富的旅遊行程，除了城市的展區外，在飯店館內也特別針對設計展的快閃店活動，讓消費者在館內也能輕鬆成為設計師。

新竹老爺結合在地藝術設計玩印工作室，共同於館內打造設計展期間限定的「老爺快閃店鋪」，於10月的第一周及第二周的周五(10／2、10／9)、周六(10／3、10／10)邀請新竹職人—豆子老師，於現場帶領體驗老爺明信片絹印DIY製作，

凡於期間內入住的房客，以及用餐的顧客憑發票，即可免費兌換設計展專屬明信片絹印DIY乙份，現場也會有各式特色商品可供選購，希望在館內打造藝術設計的氛圍，讓每位來到老爺的貴賓，都能感受新竹市設計展的魅力。

餐飲也同步推出相關優惠，凡於設計展活動展區拍照並公開分享至新竹老爺Facebook粉專Tag一名好友，完成以上步驟至館內用餐即可享有優惠。

(中時 )