禾風新棧最萌「棧長」黑米剛送客完，只想癱著耍廢。（蔡旻妤攝）

台東禾風新棧度假飯店去年底領養的浪貓「黑米」，深受遊客喜愛，意外爆紅成為最萌代言人，業者透露，「黑米」除了高人氣以外，更是「超神捕蠅器」。

「黑米」身手矯捷，以迅雷不及掩耳的速度，在人們還沒發現蒼蠅前，牠雙腳一蹬，伸出貓掌，已經將蒼蠅獵捕到手。

禾風新棧最萌「棧長」黑米說：「身為上班族難免會打盹，我平時都很認真上班的！」（蔡旻妤攝）

員工無奈表示，由於飯店位置鄰近釋迦園，難免會因肥料招致蚊蠅，在自動門開關時，多少會有蒼蠅跟著飛進來，沒想到竟激起貓咪狩獵本能，意外讓牠最近學會了新技能「抓蒼蠅」。

「媽媽，我想跟那隻貓咪合照!」小小房客在飯店大廳裡說著，指著一隻黑白相間的貓，特別的是，這隻貓只有上半部的臉是黑色的，看起來就像蝙蝠俠的面罩，這隻名叫「黑米」的貓，原來是禾風新棧的「棧長」。

禾風新棧最萌「棧長」黑米說：「我沒有在打嗑睡，我只是臉黑眼睛黑。」（蔡旻妤攝）

飯店業者說，黑米在6個月大時接受領養，現在已經將近1歲了，身為「棧長」，白天的工作是在大廳賣萌招攬客人、當「貓形立牌」陪客人拍照、還得監督員工工作，身為忙碌的上班族，當然偶爾也會偷偷打盹。

黑米下班後，常常趁員工一個不注意就溜出門散步，因此，晚班員工有項特別任務，就是得到左右鄰居家尋找黑米，說也奇怪，經過一段日子，黑米就會在晚上10點多乖乖回到飯店休息，好像知道自己有「門禁」。

飯店執行長林杰昇表示，今年入住就送飯店特地設計的明信片「來看黑米」，明信片上除了有棧長萌照外，還附住宿抵用券，於下次入住時可抵500元，此外，棧長即將在10月10日滿周歲了，歡迎大家一起來陪黑米慶生。

(中時 )