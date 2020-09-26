新北市教育局26日在黎明技術學院舉辦第4屆「2020年鬥艷時尚伸展台」決賽暨頒獎典禮。（葉書宏攝）

新北市教育局26日在黎明技術學院舉辦第4屆「2020年鬥艷時尚伸展台」決賽暨頒獎典禮。（葉書宏攝）

新北市教育局26日在黎明技術學院舉辦第4屆「2020年鬥艷時尚伸展台」決賽暨頒獎典禮。（葉書宏攝）

新北市教育局26日在黎明技術學院舉辦第4屆「2020年鬥艷時尚伸展台」決賽暨頒獎典禮，以「春日花現」為主題，將時下最夯防疫與時尚設計結合，巧妙呈現學生創意，副市長謝政達除了出席頒獎外，也與學生共同穿著「春日花現」主題服飾走秀。該布料為廠商捐贈P3等級防護衣，布花則為學生設計得獎作品。

本屆競賽共分為服裝設計、造型設計、手作創意商品設計、模特兒走秀及視覺設計競賽等5項，透過跨領域、多層次競賽模式，集結家政群、藝術群及設計群等學生參與競賽，以共同主題「春日花現」為發想，設計出布料圖案、製作成服裝、布包，再由美髮、美顏及美甲選手共同打造出走秀模特兒身上穿搭配飾的成品，透過動態走秀，模擬時尚產業上、中及下游各個鏈結的模組分工，發揮各群科技職學生專業能力，是全國唯一仿真模擬時尚產業之技藝競賽。

新北市為全國紡織產業重鎮，競賽深受演藝界、零售業與紡織業認同，本次共有16家廠家提供贊助支持，其中興采實業贊助可重複水洗之高端防護衣布料，讓參賽學生得以將設計理念實踐於防疫、防護布料之上，展現技職教育培育出務實致用的學生硬底子與軟實力。樟樹國際實中校長陳浩然表示，自己非常鼓勵學生參加競賽，尤其本競賽為跨領域整合，學生透過競賽了解業界實務狀況，與產業界緊密結合，而透過鼓勵學生創作競賽，也為新北市紡織產業創造高時尚產值。

新北市副市長謝政達表示，因應目前全球疫情動盪，本市就讀家事類及藝術類相關職群學生透過創作設計，將刻板印象中的白色、枯燥乏味的防護衣布料轉變為色彩繽紛的圖案，並製作符合主題意象的服裝及布包配件，過程中感謝各方企業對於學生跟市府的肯定，讓學生能獲取資源創作，成就學生的朵朵創意，體現了「春日花現」主題，象徵我們終將走過疫情的嚴峻寒冬，迎來春日花團錦簇的美好未來。

教育局表示，本市自108年推動4年4億元的「贏得未來技職人才」計畫，全面提升技職教育品質，以培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才為目標，並積極與業界保持緊密夥伴關係。除了感謝16家廠家提供贊助支持外，也感謝興采實業後續亦將贊助本市參與全國高級中等學校家事類技藝競賽選手服，並與本市所轄學校共同規劃未來產學合作方向，共同培育本市優秀人才，爭取新北榮耀。

(中時 )