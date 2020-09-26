中美博弈進入關鍵時刻，大陸頻繁在國際多邊會議發聲捍衛全球化。國家主席習近平在聯合國大會與美針鋒相對後，北京23日又召開全球智庫峰會，這是在多邊會議表達主張外，北京也以各種軟外交方式凝聚合作，尤以「智庫外交」，因對國家政策具有相當影響力而被視為「第二軌道」外交，是目前北京著力的重點。

《香港經濟日報》分析，除了在多邊會議場合明確表達主張，北京近期也以各種軟外交方式凝聚合作，如此前在北京召開國際服務貿易交易會，即是以開放姿態向全世界表明立場，以合作消弭分歧。

由發改委下屬智庫機構中國國際經濟交流中心舉辦的全球智庫峰會23日在北京召開，日本前首相福田康夫，新加坡榮譽國務資政、前總理吳作棟；澳洲前總理陸克文、法國前總理拉法蘭，波蘭前總理格熱戈日‧科沃德克以及聯合國副秘書長劉振民以視訊會議方式分別致辭。

這場由國家級智庫機構發起全球智庫峰會，實質上是以知識界或是「政治副線」的力量發出倡議。中宣部部長黃坤明就表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，面對抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務，各國應攜起手來，堅持多邊主義，共同維護現行國際體系總體穩定，堅持共商共建共享，完善全球治理體系。全球智庫人士以峰會為契機，加強溝通交流，廣泛凝聚共識，為共同抗擊疫情、推動世界經濟復甦貢獻思想和智慧。

中共近年積極推動「智庫外交」，因其介乎與官方外交和民間外交，被視為是對國家政策具有相當影響力的「第二軌道」外交。尤其是隨著美國總統川普上台後對華政策轉變，中美之間的「第一軌道」外交迴旋空間愈來愈小，至今年7月雙方互相關閉使領館後幾乎中斷，更加凸顯「第二軌道」外交路徑的重要性。

(中時 )