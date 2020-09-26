Sandy今以黃色禮服現身。（圖／廖映翔攝）

【金鐘55】今逢吳宗憲58歲生日 Sandy孝順喊希望「大熱門」得獎

第55屆金鐘獎 誰是紅毯最美女星

主持人Sandy（吳姍儒）以《一呼百應之揪團大考驗》入圍益智及實境節目主持人獎，今(26日)稍早她以一襲露肩金黃色禮服現身金鐘55星光大道，被問到今晚希不希望得獎？她表示今晚自己就平常心，因為去年已得過，又因今天是吳宗憲58歲生日，她坦言：「希望《綜藝大熱門》一定要得獎。」

Sandy說今年不用跟爸爸正面對決，心情上本來也比較放鬆，又因為是吳宗憲生日，她比較希望爸爸能封金，把獎拿回家當禮物，「就讓他得一座，我也會很開心，LULU跟漢典得的話，我也很開心」，已經拿過兩座金鐘的Sandy，被問是否想進進軍國際（International）？她打趣笑說沒想那麼多，畢竟我是「local princess」。

金鐘55今晚在國父紀念館舉行，因台北今晚降雨機率高，星光大道提前便備好遮雨棚，以免讓穿得美美、帥帥的藝人淋成落湯雞。今晚星光大道預計邀來本土劇女神白家綺、曾莞婷，還有最正主播蔡尚樺，「劇場女神」謝盈萱，還有偶像劇女王楊瑾華、天心等，以《想見你》走紅的CP柯佳嬿、許光漢人氣也旺翻。

典禮方面有3大亮點，第一為入圍名單叫好又叫座，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，其次，本次主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸，第三，今年因有多位藝人殞落，懷念已故影人單元勢必勾出不少眼淚與懷念。

(中時新聞網)