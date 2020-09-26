今天是台南市長黃偉哲57歲生日，主辦單位準備菱角蛋糕為他慶生。（莊曜聰攝）

菱角仁好吃，菱角殼也能再利用，開發出機能性紡織產品。（莊曜聰攝）

菱角產期到，全台最大菱角產地台南市官田區在10月3、4日2天將舉辦菱角季產業文化活動，有菱角展售、創意料理展示，還有多項菱角相關的DIY體驗活動，主辦單位也發起找「菱」任務，民眾只要身分證號碼、出生年月日中有0，姓名中有與「菱」發音相同的，活動首日就有機會獲得免費菱角粥、菱殼炭做的涼感巾。

26日記者會中，台南市長黃偉哲、農業局長謝耀清、市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍都到場站台宣傳，今天剛好是黃偉哲57歲生日，主辦單位特別準備菱角蛋糕慶生，他許下願望，首先期望官田菱角節響徹全台，官田菱角和製品永遠大賣，其次是台灣國泰民安，風調雨順，早日脫離新冠疫情，最後一個願望才留給自己。

黃偉哲說，台南是全台最大菱角產地，官田栽種面積最大，因此菱角是官田的代名詞，近年來官田區公所推動菱殼炭的回收再利用，利用菱殼炭製作成涼感絲巾與其他產品，把產業與文化相結合，循環經濟是最好的示範，值得推廣到全台，也應積極的到外地舉辦菱角的宣傳行銷活動，讓更多人品嚐到台南菱角的美味。

在官田區葫蘆埤的菱角季產業文化活動，當天除了菱角展售外，還有菱角創意美食展示、創意菱角料理試吃，也有菱烏染香包、菱殼炭蚊香、菱角吊飾及菱角胺基酸肥皂的DIY體驗活動，而最特別的是菱炭，這次特別和紡織廠合作，開發菱炭涼感紗，再以涼感紗製作涼感衣、涼感頭巾、袖套、菱炭口罩等商品，有興趣的民眾可向官田烏金合作社查詢。

(中時 )