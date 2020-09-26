近年新北市政府積極推動舊有公園的翻新與擴建，其中位於新莊的瓊泰河濱公園於今（26）日正式完工。（工務局提供）

近年新北市政府積極推動舊有公園的翻新與擴建，其中位於新莊的瓊泰河濱公園於今（26）日正式完工。（工務局提供）

近年新北市政府積極推動舊有公園的翻新與擴建，其中位於新莊的瓊泰河濱公園於今（26）日正式完工。（工務局提供）

要在寸土寸金的都市中新闢公園越來越困難，近年新北市政府積極推動舊有公園的翻新與擴建，其中位於新莊的瓊泰河濱公園於今（26）日正式完工，將社區型小公園擴建至2,300平方公尺，同時增加適合銀髮族活動筋骨的體健設施，打造祖孫同樂的都市後花園。

新工處表示，新莊區瓊泰河濱公園位於瓊泰路94巷內，為社區型小公園，為了讓附近居民有更舒適、完善的活動空間，於今年6月15日展開公園擴建工程，除了改善原有遊戲區高低差，更將僅1,000平方公尺的小公園擴增到2,300平方公尺、新增兒童鞦韆區及樂活體建區等，豐富舊有公園設施。

新工處說明，本次公園擴建工程特別增設鞦韆與礫石遊戲區，採工業元素齒輪、管道等元素，以滾動的圓形與流動的管道融入公園設計，呈現陽光清爽的活潑氣息，並針對逐年增多的銀髮族群，增加「平衡力」、「反應協調能力」、「上、下肢肌力伸展」等多項體健設施組合，讓民眾活動筋骨的同時，更能一同閒話家常、活絡情感。

新工處表示，新北市政府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，以及納入公民參與，瓊泰河濱公園為侯市長上任以來啟用的第36處公園，提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間。

工務局強調，針對舊有公園的翻新與擴建，市府除了修復損壞設施外，更考量在地需求與地方特色進行整體規劃。未來將打造更多滿足民眾需求且具地方特色的公園環境，讓都市後花園能夠處處開花，提升市民的生活品質。

(中時 )