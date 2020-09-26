最強正宮反擊大快人心，高雄一名人妻，意外從外籍移工口中得知，丈夫在外面有小三，且已經生了3個小孩，不滿丈夫「擁有兩個家庭」，人妻與小三協議並簽和解書，如果願意與丈夫斷絕關係，就給小三2千萬，但如果違反協議，小三反過來必須賠償，結果小三「凍不住」，慘賠2千萬。

2018年8月期間，人妻透過新來的移工告知，丈夫在外面另組家庭，人妻先是找來小三協議，而小三也寫下道歉信，並向人妻承諾10月就會帶著小孩離開台灣，不再與偷腥夫聯絡，如果小三遵守協議，就可以獲得2千萬，但違反規定，就得賠償違約金2千萬。

小三沒有遵守協議，除了未搬家，仍持續與偷腥夫見面，兩人不斷互傳訊息，小三還曾傳訊問偷腥夫「晚上來陪我嗎」、「偷跑來」、「親愛的，少喝，愛你喔」等語，明顯違反和解書內容，遭正宮求償2千萬。

對此小三反駁，表示雙方以2千萬作交換條件，是為了避免自己拿2千萬後違約，才會拿這筆違約金當作嚇阻，並非正宮受到損害才要賠償2千萬，且自己也尚未拿到錢，對正宮來說無具體損害，認為只是無形配偶權受損，精神慰撫金怎麼可能高達2千萬。

但法院審理此案時，勘驗和解書內容，小三確實違反約定，且和解書中未提到，若小三沒向正宮領取2千萬，「可免於違約時給付違約金責任」，最後依和解書內容，判小三應賠償正宮2千萬。

(中時新聞網)