2020大鵬灣帆船生活節26日舉行「帆船橫渡暨繞灣賽」開幕活動，千艘帆船啟航拉開序幕，非常壯觀。（潘建志攝）

2020大鵬灣帆船生活節26日舉行「帆船橫渡暨繞灣賽」開幕活動。（潘建志攝）

2020大鵬灣帆船生活節26日舉行開幕活動，千艘帆船啟航拉開序幕，展開為期10天的活動。大鵬灣BOT廠商去年終止契約後，管理處準備將資產收回後再行招商，重新活絡，希望將大鵬灣打造為南台灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地。

開幕活動「帆船橫渡及繞灣賽」，上千隻帆船同時啟航，非常壯觀。交通部觀光局副局長周廷彰表示，大鵬灣有潟湖的優越環境條件，交通部未來將打造大鵬灣成為遊艇港，成為南台灣的海洋休閒度假園區，串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，形成南台灣海洋觀光帶，並規畫成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

今年大鵬灣帆船生活節舉辦地點，在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「海上巨蛋」，除了延續往年的遊艇及重型帆船活動，也規畫了歌手表演、遊艇展示及海灣市集，另外還有期間限定的主題遊艇體驗及深度在地小旅行。

主題遊艇體驗與在地業者合作推出，載遊客可以從水上角度觀賞帆船比賽，欣賞大鵬灣美景，邊享用屏東泰武咖啡及屏東冠軍巧克力。另外也與東港返鄉青年團合作，推出5條在地文化體驗遊程，帶遊客製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等，與在地產業鏈結。

現場除了每日下午都安排街頭藝人演出，假日也舉辦夕陽沙灘運動派對，並搭配中秋連假舉辦「鵬派浪潮之夜」，邀請金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白等上台演出。詳情可上2020大鵬灣帆船生活節網頁，或勇闖大鵬灣幸福小琉球粉絲專頁查詢。

(中時 )