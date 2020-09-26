中印外長在莫斯科舉行雙邊會談後，達成不讓兩國分歧上升等五項共識。圖為此次中印邊境衝突的拉達克（Ladakh）努布拉村。（美聯社資料照）

中印邊境衝突，雙方關係緊張。6月15日在加勒萬河谷的衝突，印軍死了20人，中方則密不透露傷亡人數。如今，中印雙方進行外交談判中，印度表示，中國承認在衝突中至少有5人傷亡，並傳遞強硬訊號，稱印度士兵已接到授權，可開槍射擊。

據印度《經濟時報》9月25日引述印度官員表示，中國已被告知，如果試圖佔領印方哨所或圍攻印度軍隊，印軍將開火，在實控線（LAC）上不會再有任何用警棍或石塊進行的原始戰鬥。

該報導稱，印度軍隊已經向邊境前線哨所士兵下達明確指示，如果他們面臨敵對行動，比如試圖攻佔哨所，或者解放軍士兵使用警棍、長矛或其他簡易武器的大規模襲擊，他們可以開槍射擊。

印度官員還表示，6月15日加勒萬河谷（Galwan Valley）的衝突是不幸的，雖然印軍犧牲20人，但中方也有士兵喪生。在外交談判中，中國承認在衝突中至少有5人傷亡，其中包括解放軍營長。這位官員推測，解放軍的實際傷亡人數可能會高出好幾倍。

(中時新聞網)