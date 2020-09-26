屏東縣政府最新形象影片《屏東總是多一度》上架，邀請演員温貞菱拍攝，呈現屏東的自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃等庶民風情。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府最新形象影片《屏東總是多一度》上架，邀請演員温貞菱拍攝，呈現屏東的自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃等庶民風情。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府最新形象影片《屏東總是多一度》上架，邀請演員温貞菱拍攝，呈現屏東的自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃等庶民風情。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府最新形象影片《屏東總是多一度》上架，縣長潘孟安騎著腳踏車經過畫面，大約只出現1秒，不經提醒很難發覺，成為影片另類彩蛋。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府最新形象影片《屏東總是多一度》上架，邀請演員温貞菱參與拍攝，呈現屏東縣的自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃等，充滿了庶民風情。屏東縣長潘孟安也出現在影片中，但不仔細看絕對找不到，成為影片的另類彩蛋。

影片由公視旗艦大戲《斯卡羅seqalu》（原名傀儡花）的女主角温貞菱擔綱，之前她在屏東拍戲將近4個月，由她帶領觀眾體驗屏東最合適，同時也替《斯卡羅seqalu》打知名度，加深戲劇與屏東的連結。

影片中温貞菱走訪了恆春半島白榕園、龍磐公園、滿州港口茶，高樹鄉辜嚴倬雲植物保種中心，小琉球威尼斯海灘、山豬溝等處，由19度的清涼海水、26度的徐徐微風、36度的熱情南國，到多1度屏東風情，帶觀眾領略屏東的山海之美。

影片也出現不少屏東美食，包括潮州古法青草茶、屏東市民族夜市冰果室、東港溫體牛肉火鍋，及華僑市場生猛海鮮等，都是屏東人的私房美食。還有屏東稱為「商展」的流動夜市，可以玩彈珠台、射飛鏢、套圈圈，吃喝玩樂全包。

縣長潘孟安也在影片中軋上一角，騎著腳踏車經過畫面，大約只出現1秒，不經提醒很難發覺，成為影片另類彩蛋。縣府表示，今年疫情讓人與人之間、國與國之間都少了交流互動，別忘了提升一度的關心、問候、幫助、祝福，也歡迎大家到總是多一度的屏東遊玩。

屏東總是多1度！

(中時 )