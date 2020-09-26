政論名嘴網路聲量排名，台北市議員王世堅排名第7。(翻攝自《網路溫度計》網站)

《網路溫度計》近日公布1份近3個月來對活躍於政論節目，並經常評論時政的嘴們的網路聲量調查排行榜。其中，名嘴李正皓名列第1，而最近頗受各界關注，活躍於藍綠政論節目的台北市議員王世堅，卻只排到了第7名。

李正皓今(26日)在臉書上PO出《網路溫度計》政論名嘴排行榜的截圖，而他看到這份排行的前3名後不禁直呼，「政治評論員網路溫度計大數據聲量排行出爐，前三名是不是有什麼奇妙連結？」

對此，有網友點破關鍵，「很關鍵的三人鐵三腳，總是在關鍵時刻出現 ，說的有理不會胡說八道」；其他網友則表示，「如果能夠把轉筆的動作再改掉更穩重一點那就更好了」、「三大惡人，而且您還是首腦」、「居然沒有劉寶傑」。

《網路溫度計》的這份排行前5名分別是李正皓、財經名嘴黃世聰、美麗島電子報董事長吳子嘉、國民黨立委蔣萬安、國民黨台北市議員羅智強，而近期頗受大家關注的民進黨台北市議員王世堅，在這份榜單上僅名列第7。

根據《網路溫度計》的分析結果顯示，王世堅聲量趨勢最近的一次高峰是在9月16日，當時他因屢屢批評民進黨政府政策而與桃園市議員王浩宇槓上，雙方還因此隔空交火數日。

政治評論員網路溫度計大數據聲量排行出爐，前三名是不是有什麼奇妙連結❓ 排行榜如下： https://dailyview.tw/top100/topic/114 由李正皓發佈於 2020年9月26日 星期六

(中時新聞網)