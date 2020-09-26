第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚盛大舉行，星光大道女星們裝扮性感尺度爆表，以《我們不能是朋友》入圍金鐘獎「最佳戲劇女配角獎」的袁艾菲，以一襲深V爆乳裝現身紅毯，一對傲人雙峰幾乎要炸開禮服，讓所有人看得鼻血直流。

袁艾菲今天與老公甜蜜攜手走紅毯，只見她全程微笑面對鏡頭，並不時對粉絲們招手，而她以一襲黑色深V連身禮服現身，一對傲人雙峰幾乎要炸開禮服，加上深邃事業線大方見客，讓人看的是血脈噴張，此外禮服下擺薄紗設計，讓一雙修長美腿若隱若現，性感尺度爆表，而她也透露為了走紅毯，前一天還瘋狂深蹲提臀，此外造型師也特地去求四面佛，希望她能一舉得獎。

第55屆電視金鐘獎星光大道。

2019年台劇大爆發，讓金鐘入圍名單競爭超級激烈，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，哪部戲劇能夠脫穎而出，成為今晚最後大贏家，成為今晚大亮點，同樣競爭激烈的金鐘視后寶座，究竟會由天心、柯佳嬿再度封后？還是3度入圍的楊謹華能夠首摘后座？

此外張孝全以《罪夢者》、《誰是被害者》兩部入圍「男主角獎」，是否有望成為雙料王？又或者是由呼聲極高的許光漢脫穎而出？此外創造超高收視率的《俗女養成記》，在「迷你劇集女主角獎」中，「大小嘉玲」謝盈萱和13歲童星吳以涵將同時競爭迷你劇視后寶座，究竟最後獎落誰家，都將在今晚一一揭曉。

(中時新聞網)