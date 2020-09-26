LULU今晚以深V黑色性感禮服現身。（圖／廖映翔攝）

LULU和陳漢典。（圖／廖映翔攝）

第55屆電視金鐘獎26日在國父紀念館舉行，女星黃路梓茵（Lulu）與搭檔陳漢典同走紅毯，她首度身穿「開深V到肚臍」的素黑禮服現身，坦言：「第一次這樣穿！」

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畫面中，Lulu將黑髮抹上髮油，整齊的紮起，化上深色的煙燻妝容，身穿黑色的純黑長禮服，襯托出雪白的肌膚，胸前更是直接大開V到肚臍，微微露出半球弧度，接受訪問時，她燦笑說「第一次這樣穿」，完全展現必勝的決心。

Lulu與陳漢典走紅毯。（圖／[email protected]廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

今年典禮方面有3大亮點，第一為入圍名單《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，第二，本次主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸；第三，今年由於有多位藝人驟逝，懷念已故影人單元勢必逼出眾人眼淚。

(中時新聞網)