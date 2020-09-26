下田採茭白筍，體驗農事樂趣。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

惜福宣紙上揮毫，製作獨一無二的作品。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

真人版美人腿，芳療SPA體驗。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

中秋佳節將至，正是有美人腿之喻的茭白筍盛產時節；日月潭涵碧樓趁秋日豐收季，設計美人腿體驗行程，除了品嘗炭烤美人腿，還可下田享受現採的樂趣，在茭白筍殻製作惜福宣紙上揮毫，或是體驗美人腿芳療SPA。

埔里鎮茭白筍質量居全國之冠，氣溫轉趨涼爽更利於茭白筍生長，還有來自周邊高山純淨水源灌溉，使得茭白筍肉質清甜可口。

涵碧樓湖光軒主廚游啟達，特別推薦以炭烤的方式，完整品嘗茭白筍的季節限定美味，為了完整保留茭白筍的風味與口感，將當日新鮮收割的茭白筍帶殼細火慢烤，呈現焦香金黃色澤，就可以上桌了，可以先吃原味，再蘸點醬油鹹香入口。

涵碧樓還針對旅客推出加價購體驗行程，換上連身青蛙裝，走進農田親手採收茭白筍，體驗農事樂趣；或是在以茭白筍殼做成的惜福宣上揮毫，製成獨一無二的紀念書籤。

SPA館也推出「真人版」美人腿芳療課程，先以海鹽輕柔去除角質，在透過韻律的手法舒緩腿部，重現白皙水嫩的雙腿！

(中時 )