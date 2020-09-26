日本產業經濟新聞社旗下晚報《夕刊富士》今日刊載前內閣規制改革會議委員長谷川幸洋評論，他警告，為了避免被美國政府制裁連累，不管14億人口的中國大陸市場多吸引人，也不論要花多長時間、多大代價，日本企業還是應該放棄大陸。同時他也指出，就算永田町(國會、首相與2院議長官邸所在地，日本政治中樞)的親中派也沒有繼續親中的理由。

日本首相菅義偉自16日履新後，先後與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)、美國總統川普(Donald Trump)、韓國總統文在寅通話，昨則是首次與中國國家主席習近平通話。

不過菅義偉在與習近平通話後，雖然希望改善雙方關係，並稱中日關係穩定對區域與國際和平非常重要，卻不像與川普通話時強調希望強調日美同盟，同時他還說，並沒有談到邀習近平訪日事宜。

長谷川幸洋認為，這就是很清楚的信號，菅政權無法對中國強硬的想法，只是杞人之憂。菅義偉強調中日關係，是因為他的政權之所以成立，和自由民主黨幹事長二階俊博大力相助有關，而二階被視為日本政壇親中派頭號人物。但要犧牲與美同盟關係而傾向中國，並不可能。

他指出，菅義偉強調繼續原有外交路線是大事，新內閣的國家安全保障局長北村滋也獲留任，都在表明繼承前首相安倍晋三路線。安倍希望改善對中國關係，也希望在中美之間取得平衡，不過美國對華為等5家大陸企業出手，而且今後制裁範圍還有擴大跡象，都使日本企業被迫在中、美間選邊站，但這些禁令剛好是給日本政壇親中派重大打擊。

長谷川幸洋認為，親中派之所以親中，是因為支持這些政壇人士的商界人士是親中派，商界仰賴大陸市場，加上日本觀光業也幾乎是靠陸客支撐，所以理所當然必須靠大陸​，二階俊博就被認為是「觀光界的閣下」。但是疫情使陸客對日本觀光業支撐力道消失，而且中美對抗加劇、疫情影響大陸形象，陸客訪日很可能永遠不會恢復原來水準，政壇親中派已經失去經濟支援。

他說：「有些公司仍在努力擴大在中國的投資，但我擔心「那樣好嗎」。過去東芝機械曾因賣產品給蘇聯而被美國制裁。如果對中國的風險漠不關心，這就是前車之鑑。我認為如果日本企業無法糾正傾向中國的趨勢，很可能也被美國制裁，踩到老虎尾巴就為時已晚了。菅首相應該盡快訪美，展開正式的日美元首會議。」

不過，這可能僅是長谷川幸洋個人意見。韓聯社之前曾分析，菅義偉與中國領導人通話前，先與韓國總統溝通，是值得關注的順序。不過也有媒體指出，通話順序只與通話方協調時程有關，並無太大外交戰略意義，否則很難解釋為何在與川普會談前先與澳洲總理莫里森通話。日本新任內閣官房長官加藤勝信周五在記者會也強調，「中日關係是最重要的雙邊關係之一」。

(中時新聞網)