疾管署防疫人員於新北市三峽區五寮里進行孳生源查核。（疾病管制署提供／林周義台北傳真）

疾管署今公布新北市本土登革熱群聚再添9例，個案為50多歲至80多歲的6男3女，均居住三峽區，因有五寮里相關活動史，9月23、24日採檢後確診。截至目前，這起群聚共累計14名確診案例。疾管署研判，當地已有3波疫情在傳播。

疾管署副署長莊人祥表示，9名個案分別為五寮里6例、安溪里1例及中正里2例，其中3人無症狀，其餘6人發病日介於9月4日至9月23日之間，均有五寮里相關活動史。9月23日、24日進行接觸者採檢後，有8人檢出IgM、IgG抗體陽性，另1人則檢出PCR陽性(第1型登革熱)。

莊人祥表示，IgM、IgG抗體陽性屬於早期的感染，另1名PCR陽性者則是較新的病例，以此研判當地應有3波疫情在傳播。1波疫情為期約10到30天左右，第1波是9月以前感染，第2波出現在9月中旬，第3波則是9月下旬。

9名個案活動地以住家及五寮里筍園為主，與先前公布的案1至案3居住地相鄰，疾管署研判感染地為五寮尖山筍園、五寮里5鄰及6鄰社區。衛生單位已加強個案住家及活動地周邊的病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作，並在筍園設置警示牌，禁止民眾進入，並要求注意防蚊。

莊人祥表示，本起群聚共匡列223人，已採檢209人，11人陽性(新北市三峽區案3至案13)、179人陰性、16人檢驗中、3人因結果無法確定，仍待二次採檢，社區監測將持續至10月24日。

今年截至目前，國內共累計30例登革熱本土病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，14例居住新北市(13例三峽區、1例中和區)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署提醒民眾，目前仍是登革熱流行季節，近期各地降雨機會增加，雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

(中時 )