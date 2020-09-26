據新華社快訊，第三次中央新疆工作座談會9月25日至26日在北京召開。中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話。習近平強調，當前和今後一個時期，做好新疆工作，要做完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住新疆工作總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，以推進治理體系和治理能力現代化為保障，多謀長遠之策，多行固本之舉，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的新時代中國特色社會主義新疆。

(中時 )