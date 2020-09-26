第三次中央新疆工作座談會召開 習發表重要講話 18:232020/09/26 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新華社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社快訊，第三次中央新疆工作座談會9月25日至26日在北京召開。中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話。習近平強調，當前和今後一個時期，做好新疆工作，要做完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住新疆工作總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，以推進治理體系和治理能力現代化為保障，多謀長遠之策，多行固本之舉，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的新時代中國特色社會主義新疆。 (中時 ) #新疆 #工作 #中央 #習近平 #時代 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位轉型迎會展新契機 貿協開班 04:102020/09/25 投資理財 習近平、菅義偉通電話 盼推動多邊合作 22:592020/09/25 財經 上司下屬無距離 鴻海董事長開放日傾聽員工心聲 10:232020/09/26 財經 日中領袖電話會談同意持續發展兩國關係 22:002020/09/25 國際 台南國土計畫獲內政部審議修正通過 15:412020/09/26 區域情報-台南 川普不做就我來 比爾蓋茲要給窮國疫苗 14:072020/09/25 財經 通話習近平 日相菅義偉：日方高度重視中國 希望保持緊密溝通 22:472020/09/25 國際 海岸保安林地限制多爭取解編難上難 14:232020/09/25 寶島 5000個天坑治好沒？黃捷曝陳其邁「直球對決」的日子不遠了 12:482020/09/25 政治 中日元首 習近平、菅義偉通話 22:132020/09/25 財經 兩岸熱門新聞 渣洋男炫上1242陸女 還賣無碼性愛片網看完火了 - 兩岸 渣教官誘上百女學生上床 還炫po血照：「第107個初夜沒了」 - 兩岸 這強國妹子「坐姿超狂」 網見照笑：歡迎入內 - 兩岸 婚禮上公主抱手狂揉胸 媳餵公公吃麵笑問「軟還硬」？ - 兩岸 中印邊境緊張 印度傳遞強硬訊號 授權士兵可開槍射擊 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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