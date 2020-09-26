【現場直播】第55屆電視金鐘獎星光大道｜2020.09.26

澎恰恰日前證實在外積欠債務2.4億，他自知無法再逃避，便出面證實一切並宣布破產，未來會努力工作償還債務，不再避談此事。今年澎恰恰主持的《話山話水話玲瓏》入圍電視金鐘獎「綜藝節目獎」，稍早他在紅毯上罕見露出笑容，但坦言目前心情複雜。

澎恰恰稍早以一襲黑色帥氣西裝，與曾再竹、鄭安住共同踏上金鐘55星光大道，有別於先前的愁容滿面，澎恰恰面對鏡頭手勢比出「YEAH」，受訪時他低調表示要感謝製作團隊、公視台語台，第一次製作就能入圍，還是全台語發音的節目，自己才能參加盛會，問他目前心情如何，他回：「現在就是心情混亂，反正最近就是有好的事、不好的事接連發生」，自己只能接受。

金鐘55今晚在國父紀念館舉行，因台北今晚降雨機率高，星光大道提前便備好遮雨棚，以免讓穿得美美、帥帥的藝人淋成落湯雞。今晚星光大道預計邀來本土劇女神白家綺、曾莞婷，還有最正主播蔡尚樺，「劇場女神」謝盈萱，還有偶像劇女王楊瑾華、天心等，以《想見你》走紅的CP柯佳嬿、許光漢人氣也旺翻。

典禮方面有3大亮點，第一為入圍名單叫好又叫座，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，其次，本次主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸，第三，今年因有多位藝人殞落，懷念已故影人單元勢必勾出不少眼淚與懷念。

(中時新聞網)