【現場直播】第55屆電視金鐘獎星光大道

第55屆金鐘獎頒獎典禮26日在國父紀念館盛大舉行，由大霈和黃豪平擔任星光大道主持人，瑪莉亞（葉欣眉）稍早走上紅毯，一甩平常搞怪形象，又酷又美的造型驚艷網友，被狂讚變漂亮了。

瑪莉亞和師父胡瓜以《歡樂智多星》入圍「益智及實境節目主持人獎」，這也是她連續三年憑此節目提名該獎項，這回她穿著全黑禮服，腰間的挖空設計使得蠻腰若隱若現，加上下擺高衩開到直逼腿根，走紅毯時也露出美腿，性感中又不失帥氣，被網友直誇「瑪麗亞變很漂亮耶」、「看過本人瑪麗亞 臉其實算小的」、「有變漂亮」。

瑪莉亞腰間挖空，性感中不失帥氣。（廖映翔攝）

瑪莉亞前年曾穿著一襲爆乳拼貼格子裙裝，在彎腰下車的一瞬間，差點掉出東西半球，超有料身材讓網友看了直呼好兇，大讚她平時藏得很好。

第55屆金鐘獎入圍名單競爭激烈，本屆打破往年模式，邀請3組藝人分段主持，特別的是8點檔男女神白家綺、曾莞婷、Gino、陳冠霖首度踏上金鐘就挑戰主持，而今年不少藝人突然離世，留給大家無限思念，追思已故影人的VCR勢必變成一片淚海，另外，許光漢、張孝全、莊凱勛等人搶視帝，柯佳嬿、天心、楊謹華等人爭視后，都是金鐘55亮點。

(中時新聞網)