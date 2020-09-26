外傳政府爭取由蔡英文總統以視訊參加今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，大陸外交部長汪文斌昨說，「中國台北在一個中國原則下，以地區經濟體身分參與亞太經合組織」，蔡政府搞突破是徒勞的。對此，國民黨大陸事務部主任左正東表示，令人無法接受，這不但違背事實，也傷害兩岸關係，而蔡英文在國際上應和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇。

左正東說，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」（Chinese Taipei），雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。

左正東指出，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。雖然國民黨反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是「蔡總統是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇」。這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。

左正東表示，今天外交部向大陸抗議時，沒有特別指正對方稱呼「中國台北」的錯誤，有些失職。

左正東呼籲，如果連「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。近日中華鳥會被迫將英文名稱改為Taiwan，就是明例，希望大陸有關部門深思。

(中時 )