雲林縣古蹟級水塔北港遊客中心，獲交通部評比全國特優。（張朝欣攝）

交通部觀光局公布今年「i－center旅遊服務體系服務品質提升評比」，雲林縣北港遊客中心榮獲「特優等」，雲林縣政府表示北港遊客中心由自來水廠10角水塔改建而成，是全台唯一的古蹟級遊客中心，除了硬體別具特色，服務人員專業、熱情，讓民眾留下美好印象，獲獎實至名歸。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君指出，北港遊客中心提供遊客多方面的諮詢及旅遊規畫服務，讓遊客能立即得到詳盡的北港鎮及周邊鄉鎮旅遊資訊。

北港遊客中心位於縣定古蹟北港10角水塔，是國內少數頂著水塔的辦公室，建築外觀呈現獨特的10角形，更是台灣10大絕美唯一的古蹟級景點遊客中心。

北港遊客中心專案經理人黃淑吟說，遊客中心除提供旅遊資訊外，還推出「三輪車行動遊客中心」，仿造早年戲院的廣告三輪車，機動遊走北港大街小巷，重現早年戲院文化，同時更便捷地提供旅遊資訊與地方藝文訊息。

另外，遊客中心也設計景點大富翁、美食大富翁供遊客免費索取，讓遊客在玩遊戲中按圖索驥，深入了解北港小鎮的風俗民情，種種極具巧思的全方位服務，獲得眾人一致肯定。

不少遊客參訪北港遊客中心後，在臉書專頁寫下好評，包括「誠心推薦所有第1次來北港的遊客，一定要來這個遊客中心挖寶，在地長大的解說員會非常認真詳盡的介紹好吃好玩跟有趣的活動，場內佈置品也都是珍貴文物，周邊更是拍照取景好地方」、「服務人員非常熱心，也分享許多文化與傳統建築保留的想法，讓人想更深入認識北港這個好所在」。

(中時 )