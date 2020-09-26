網友貼出自己家中冷氣管線上爸掛著一隻老鼠，而老鼠疑似偷咬電線意外觸電死亡。(圖取自臉書社團爆廢公社)

「咬著咬著就掛了！」一名男網友日前在臉書上分享，自己在家中吹冷氣到一半卻發現突然沒有風了，下意識他便抬頭查看冷氣，卻驚見一隻老鼠掛在管線上，疑似咬破冷氣管線意外觸電死亡，尾巴末端還呈現焦黑色。照片貼出後也讓不少網友笑翻，「進化失敗的皮卡丘。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片表示，自己日前在家中吹著冷氣，怎料吹到一半出風口卻突然停了，他便抬頭查看情況，沒想到下一幕映入眼簾的卻是一隻老鼠半掛，懸空在管線上，疑似偷咬電線卻意外觸電死亡，讓他笑稱，「咬著咬著就掛了。」

將照片放大仔細一看便發現，這隻老鼠已將冷氣管線外頭的膠帶咬破，露出前端的電線，也疑似是牠啃咬電線冷氣才會故障，但牠也來不及完成任務，就被意外電死了，而牠的尾巴末端也有一層焦黑的痕跡，疑似是被電到造成的。

照片貼出後，網友也紛紛笑回，「有些鼠咬著咬著就掛了，但成功就進化成皮卡丘了」、「老鼠証明220v可怕」、「糙灰搭了(燒焦了)」、「真好，都不用捕鼠籠！」、「表演當場去世」，此外也有網友自曝經驗，「我遇過老鼠黏在電箱的。」

(中時新聞網)