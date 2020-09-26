因應後疫情時代，台中市長盧秀燕26日賣力拚觀光，行銷旅宿業、糕餅業、伴手禮等公會、協會及農會組成觀光市集促銷引客，還安排紙風車劇團帶來大型原創性劇目《巫頂環遊世界》，晚上7點開演，下午4點就家長帶著小孩來市府廣場卡位，帶動歡樂氣氛。

活動串連台中市觀光相關產業公協會、在地農會於現場觀光市集展售，提供旅宿優惠好康與主題遊程套票，及在地農特產品與伴手禮，攤商類型涵蓋食、宿、遊、購，逛一趟市集，有吃又有玩。

為振興台中觀光與推展安心旅遊，市府觀旅局向交通部觀光局爭取經費補助，舉辦觀光藝文展銷活動。

觀旅局林筱淇表示，活動邀請巡迴全台、場場爆滿的兒童劇團「紙風車劇團」演出《巫頂環遊世界》，結合音樂、魔術、特技、人偶、黑光劇等奇幻又逗趣的橋段，透過寓教於樂演出形式，帶給孩子創意與想像，傳達愛與關懷的信念。

會場還有特色觀光市集，販售住宿優惠券、文創品、在地伴手禮等，市府串連觀光與藝文，在市集累積消費滿300元，以購買憑證至活動服務台兌換限量刮刮樂與抽獎券，獎項包括五星級飯店住宿券、溫泉泡湯券、台中伴手禮等，有如延續台中購物節強強滾的買氣。

(中時 )