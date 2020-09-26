雲林縣台西鄉有上萬名「阿拉丁」，定居台灣的穆斯林協助尋根。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉是台灣丁姓宗族最大聚居地，據丁氏族譜記戴，台西丁氏是阿拉伯人後裔，俗稱「阿拉丁」，26日10餘名定居台灣的穆斯林參訪台西鄉，經過一番訪查，認為台灣丁氏來自大陸回族，的確是阿拉伯的後裔。

10餘名來全台各地的穆斯林代表，26日參訪台西鄉丁氏宗祠、拜訪地方丁姓耆老，釐清台西「阿拉丁」源由，一行人表示，台西回裔祖先來自大陸福建省晉江縣陳埭鎮，陳埭丁氏有回族宗譜，台西「阿拉丁」的祖先就是阿拉伯人。

伊斯蘭中國回教協會高雄清真寺會員代表薛文清說，此行的穆斯林代表多已在台灣娶妻生子落地生根，對於台西有眾多回族後裔很重視，未來還會持續來台西與這些「同胞」交流，協助台西「阿拉丁」尋根。

台西地方文史工作者丁仁桐指出，台西鄉3萬多人口中，有1萬多人姓丁，因此被稱為「台西丁一半」，根據兩岸丁氏族譜記戴與地方耆老回憶，台西回裔祖先丁蘇，約在200多年前清乾隆間，從大陸度海來台，落腳雲林縣台西鄉，但後代大多沒有製作家譜，導致尋根不易。

經丁仁桐多次前往大陸考據，大陸陳埭丁氏回族宗譜記載，丁氏回族是阿拉伯的後裔，台西丁姓祖先來自陳埭丁氏，不過經過長期血統混融，許多台西丁姓民眾都不知道自己具有中東血統，但較為深邃的五官，還是可以隱約看出有阿拉伯人的特徵。

(中時 )