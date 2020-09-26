有媒體報導，北市西園路上有某家德州撲克協會，設有兩道鐵門，外頭還有人把風，裡面有荷官開賭百家樂、麻將，屹立兩年，批指警方毫無作為，內文更表示「調查局快來看！」，暗指警方包庇、可能有風紀問題，對此萬華分局嚴正駁斥，表示2017年底，警方就曾持搜索票前往查緝，2019年4月再衝一次，每周更安排3次以上臨檢，絕無風紀問題，對這家媒體捕風捉影的報導提出強烈澄清。

該家媒體的報導十分聳動，標題竟然是「調查局快來看！」，內文則指此間賭場十分招遙，動輒都有40、50名賭客在裡面，各種賭博一應俱全，門禁更是把守森嚴，報導直指警方毫無作為，兩年來放任賭場開賭，影射警察有風紀、包庇問題。

對此萬華分局指出，該家協會早在2017年底，警方就曾進入掃蕩，當時帶回9名業者、荷官，以及19名賭客，2018年4月再度破門查抄，此次帶回業者、賭客51人，查扣300多萬的籌碼，警訊後均依賭博罪送辦。

萬華分局另指出，2019年1月迄今，警方共查扣麻將協會賭博案17件427人、天九牌及百家樂賭場7件148人、其他各類賭博案件76件418人，達成市警局要求的件數率超過800％，近來也持續臨檢、掃蕩，成果豐碩。

1名管區員警指出，協會執照是市政府頒發，事實上這些賭博案，很多案件不是不起訴就是無罪，今天警察抓完，明天業者又繼續營業，警方有時真的是白忙一場，還要被外界貼標籤，萬華今年至少抓了10幾場賭，竟然還會說是包庇無作為，真的很不公平。

另名官警說，這次媒體的報導拿不出任何收賄證據，而且明明去年才剛抓過，報導竟然說警察「兩年沒任何作為」，標題還放話「調查局快來」，沒查證就這樣寫，實在太過武斷。

(中時 )