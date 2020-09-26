洪申翰強調，未來將與金門縣黨部攜手擴大服務鄉親，走出金門1條可長可久的新路。（李金生攝）

民進黨不分區立委洪申翰今（26）日在金門成立服務處，他強調將與金門縣黨部攜手擴大服務鄉親，走出金門1條可長可久的新路。未來，他與自己口中全國知名的女立委，有「金門戰神」之稱的國民黨陳玉珍會擦出甚麼樣的火花，引起地方政壇矚目。

今年34歲的洪申翰是台大大氣科學系肄業，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員，金門也是他繼馬祖之後，在自願認養的民進黨艱困選區成立的第2個外島服務處。

今天在金門縣黨部的成立大會，黨籍金馬聯合行政中心執行長翁明志、金門小英之友會會長蔡其雍和縣議員李養生等人出席。

洪申翰表示，金門的未來需要新思維、新作法，找到一些可以與台灣本島在資源、人才和政策面做到更大的連結，才不會像某些人將金門與台灣愈推愈遠。

他強調，民進黨一向是開大門、走大路，目前目前最主要的工作，是要讓金門的朋友知道，民進黨要帶給地方過去國民黨無法帶來的事情，走出國民黨無法走出的路，且這條路不是1條投機的路，而是1條能永續，可長可久的路。

(中時 )