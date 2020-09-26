台中市大里區公所政風處，發現委外經營之公有停車場，因屬無人收費之停車廠，因此全靠民眾前往繳費機繳費，卻因電腦設定錯誤，導致民眾恐被多收10元的狀況，業者發現後主動清查繳回溢收的54萬9810元辦理退費，並遭驅公所罰款7萬8千元，業者目表示將加強稽核管理及定期檢查。

業者表示，目前承攬大里區之國光花市、大新、德芳興及仁興等四所停車場之管理，因收費機器設定疏失，致未符合公立停車場半小時收費10元之特殊性，導致停車費率不正確，復因疫情關係及自動化停車場無員工常駐、前亦無其他消費者反映多收10元一事，公司於媒體報導前，甫經反映告知而發現此事，隨即積極全面清查完畢、主動計算超收金額並完成繳納入庫。

公司目前已於停車場張貼退費公告：並提醒民眾可持溢繳發票辦理退費。本次疏失純屬偶發事件，並無人謀不臧。本公司並就此偶發事件皆已處理完畢。

業者強調，對此此次疏失，公司誠摰向消費者道歉。未來公司將秉持一貫積極負責之態度，加強稽核管理，定期檢查，持續提供更佳之設備與停車場服務，敬請您繼續鼓勵與支持。

(中時新聞網)