十大傑出青年獎26日頒獎，藝人Janet謝怡芬摸肚自爆「有喜」。（柯宗緯攝）

十大傑出青年獎26日頒獎，藝人盧廣仲因出席金鐘獎，改由爸爸（右）代為領獎。（柯宗緯攝）

十大傑出青年獎26日頒獎，藝人盧廣仲因出席金鐘獎，改由爸爸（右）代為領獎。（柯宗緯攝）

國際青年商會中華民國總會選出「第58屆十大傑出青年」26日在高雄舉辦頒獎典禮，藝人Janet謝怡芬榮獲華裔青年特別獎親自出席，她在台上自爆懷孕喜訊，令全場為之驚喜。而歌手盧廣仲則人在台北參加金鐘獎典禮，不克前來，由爸爸代為領獎。

身為華裔青年的Janet，原本大學學醫，因緣際會踏入演藝圈。她得獎時用台語直說，「謝謝我的爸爸、媽媽」，自嘲41歲是在場得獎者年紀最大的，「但我也帶來年紀最小的」，還一邊摸自己的肚子，首度向外界公開懷第2胎喜悅，台下一片掌聲恭喜。

35歲盧廣仲在文化及藝術類獲獎，身兼歌手、演員、主持人等全方位發展，傳遞有溫度的音樂。盧爸爸代為領獎時提到，廣仲從小就不會讓父母煩惱，總是報喜不報憂，面對所有困難，都是微笑以對，相信他會做更多正能量作品，支持大家支持及愛護。

基層勞教類別領域獲獎的何凱成是「球學」創辦人，他12歲那年母親因思覺失調症長期住院、父親辭世，他託孤給住在美國的大姑，隻身前往美國讀書，憑藉自身的努力及橄欖球運動才能，人生大翻轉，獲得哈佛大學全額獎學金畢業。

「凡殺不死你的，必使你強大」何凱成表示，追逐夢想背後是殘酷的，像是「吃大便」的經驗，但這些磨難，培養他堅定的信仰，每件事發生都是有原因的，好的事情沒有發生，代表時間未到，他成立「球學」聯盟，提倡運動是教育的一環，幫助更多小孩，學習到品格、領導力、團隊合作，他也相信已經過世的父親，看到他的表現會有所榮耀。

文化及藝術類領域得獎者曾宇謙，5歲開始喜歡上小提琴，年少時獲獎無數，21歲榮獲俄國柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎。他說，感謝父母親及一路上提點的貴人陪伴。

曾宇謙說，從小就嚮往在舞台演出，多少會有點緊張，但那個moment享受表演感覺，不斷在小提琴上花很多時間練習、比賽，得到獎項。音樂是很特別的東西，不分國家、種族、年齡層，而有了共同語言，沒有國界、語言隔閡，希望未來繼續把音樂分享到世界各地。

小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人林薇，今年才23歲，目前就讀英國愛丁堡大學醫療傳染病科，先前受邀英國國家廣播電台BBC專訪，暢談「台灣不該被世衛排除在外」，後續也拍片回應WHO祕書長譚德賽對台不實指控，表現獲得讚賞。

林薇獲獎感言說，得獎代表要承擔更多的責任，她感謝家人、師長、夥伴們的力挺，堅信一群人可以走得很久很遠，「台灣有多元民主、自由環境，才能讓我們這麼勇敢」，呼籲大家一起為更好的台灣而努力。

這屆十大青年選拔，由立法院長游錫坤擔任評審主委，帶領各領域評委審查，產生11項類別、12位青年。當選名單包括耐能智慧股份有限公司總經理劉峻誠、球學創辦人何凱成、愛因斯坦人工智慧股份有限公司執行長周仁海、清大分子醫學研究所林玉俊、Skills for U執行長黃偉翔、體操鞍馬國手李智凱、國際小提琴家曾宇謙、音樂創作者盧廣仲、苗栗地檢署檢察官黃振倫、海洋大學水產養殖系助理教授徐德華、小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人林薇、演員謝怡芬。

(中時 )