國民黨高雄市議員陳麗娜，去年接受黨內徵召，與尋求連任的民進黨候選人賴瑞隆競選高雄第8選區立委，陳麗娜選舉期間在選區內發放自製文宣，內容疑似影射對手涉及慶富弊案，隨後賴瑞隆不滿提告，但檢方認為文宣內所寫的事件可受公評，偵結不起訴處分。

檢方指出，今年1月立委選舉前，陳麗娜委請派報社在小港、前鎮一帶廣發印有「賴瑞隆當海洋局長時，高銀借錢給慶富」、「賴瑞隆當立法委員時，堅持把慶富的『弊』字拿掉」等文宣，並在馬路上掛起「是誰？反對調查慶富案？支持成立特偵組」等布條，賴瑞隆認為此舉已違反選罷法，對陳麗娜提告。

但檢方偵查時，認為陳麗娜發的文宣只是「客觀陳述」賴瑞隆任職海洋局長期間高銀曾核貸給慶富公司，並無其他具體指述，賴有發言要把慶富案的「弊」字拿掉，因此文宣內宣不算「捏造之語」或「虛構之事」，所以全案偵查終結不起訴處分。

(中時 )