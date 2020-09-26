【現場直播】第55屆電視金鐘獎星光大道｜2020.09.26

莫允雯與侯彥西、終身成就獎得主林義雄走紅毯。(廖映翔攝)

莫允雯金色薄紗洩大長腿。(廖映翔攝)

女星莫允雯因為演出《用九柑仔店》中的陳昭君一角，入圍本屆金鐘獎最佳女主角，今晚特地以一襲金色戰袍化身維納斯女神，與侯彥西還有「阿公」林義雄走紅毯，薄紗裙下一雙大長腿若隱若現，相當性感。

莫允雯一身金色性感禮服打扮，讓她完美S型曲線全都露，對於被盛讚宛如維納斯女神，她謙虛說感謝，也透露在造型上面特別做不同巧思，希望走不一樣的紅毯路線。

對於第一次入圍就要角逐視后寶座，莫允雯坦言心情緊張，很開心《用九柑仔店》這麼棒的故事可以被這麼多人看見，也透露用了不同方式來詮釋昭君一角，因此對得起昭君這角色，所以今天是帶著平常心來參加。

第55屆電視金鐘獎今(26日)晚間於國父紀念館盛大舉行，今年有別以往，由3組藝人白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖／黃路梓茵、盧廣仲／曾國城、炎亞綸分別擔任3段主持工作。而星光大道則由年零負評的黃豪平搭檔李霈瑜（大霈）主持。

2020年演藝圈不平靜，除了精彩的歌舞表演外，典禮最大亮點就是已故影人緬懷VCR，從劉真、羅霈穎、吳朋奉到黃鴻升（小鬼）猝逝，這些優秀藝人昔日美麗、帥氣的身影將在今晚典禮中重現，到時台下來賓與螢幕前的觀眾勢必哭成一片淚海。

(中時新聞網)