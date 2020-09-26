大陸解放軍軍機近期頻頻擾台，也讓許多人好奇，國軍真有可能「反攻大陸」嗎？也許有些人曾聽過「國光計畫」，但其實還有一份名為「王師計畫」的反攻作戰計畫。現任台大校長、中研院院士管中閔今天就揭露，這被深鎖庫房厚重大保險櫃內的「重大計畫」。

大膽島上的「三民主義統一中國」牌匾，是大陸觀光客海上看金門的必到景點。（本報資料照，洪肇君攝）

管中閔今26日在臉書發文指出，當年1979年1月1日我方「中美斷交」後，與美簽訂長達25年之久的《中美共同防禦條約》也在隔年宣告終止，當時他在外島東引服兵役時，國防部派了一批高階軍官來引，監督各單位清點並銷毀過去所有的軍事計劃，因為美軍曾參與制訂了這些計劃。

但就在清點時，當時的執行單位在辦公室後方找到一個厚重的大保險櫃，沒人知道裡面有什麼，也沒人知道怎麼打開。撬開保險櫃後，發現許多陳舊的卷宗，其中需要銷毀的一份計劃題為「王師計劃」。這計劃顧名思義是「反攻作戰計劃」，最後一次修定是在民國50或51年。

管中閔說，他竟然記得最後蓋章的救指部參謀長是蔣仲苓(後升至陸軍總司令、國防部長)，以後的計劃都是防禦(而非進攻)計劃了。管中閔也解釋，他曾聽過反攻的「國光計劃」，卻從未聽人說過這個「王師計劃」。也許，老蔣總統早在 1961年就已放棄「反攻大陸」的念頭，而非一般人以為更晚的1965年「八六海戰」失敗後。

王師計畫。(圖/資料照)

而據了解，當年「王師計畫」，是由故總統蔣中正策畫，時任國防部長的蔣經國執行，1966年文化大革命掀起後，蔣經國密切關注大陸的政治、社會情勢。他研判：「現在這個時期，國內外整個世界局勢，都有了很大的變化；可以說，這是我們18年以來，最重要的關頭，也是反攻大陸的最佳時機」，並擬定3套作戰計畫。

該方案稱為「王師」計畫。1967年初提出的《王師一號計畫》，國軍將對閩浙粵三省沿海地區和閩粵交界處實施「加強軍」空降，兩棲登陸作戰、3個空降營和1個炮兵營、1個空軍戰鬥機聯隊和1個運輸機聯隊，外加所需的海軍運輸、巡航艦隻。

《王師二號計畫》則準備用30架C119運輸機運送1個空降營和2個特種作戰大隊反攻大陸。《王師三號計畫》準備空降1個連和1個特種作戰大隊偷襲大陸。但因美國的反對，「王師」計畫最終夭折。而1965年爆發的「八六海戰」，我海軍吃了敗仗，扭轉原定的「反攻大陸」大戰略，甚至讓蔣的「反攻大陸」計畫走入歷史。

(中時新聞網)