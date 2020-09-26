台南市安定游泳池水中太極課26日開訓，27名學員在老師指導下，釋放壓力，享受健康水中運動。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定游泳池水中太極課26日開訓，27名學員在老師指導下，釋放壓力，享受健康水中運動。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定游泳池水中太極課26日開訓。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定游泳池水中太極課26日開訓。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

2003年興建的台南市安定游泳池，今年7月整修後重新開放，展現新活力，繼日前舉辦親子趣味游泳賽後，今（26日）水中太極課開訓，27名學員在老師指導下，釋放壓力，享受健康水中運動，一位阿嬤級學員鼓起勇氣報名，突破心理障礙下水運動，老師讚她非常靈活。

安定游泳池今年斥資200萬元整修，7月中重新開放，當時正值酷暑，剛好是鄉親消暑運動好去處，安定區公所趁機加碼舉辦親子趣味游泳賽、水中太極班，游泳賽場場爆滿，太極班原預計招生20名，但報名太踴躍，最後只好再增至27人，而且很多都是附近鄉鎮名眾聞訊跨區來報名。

水中太極課程由專業物理治療師陳輝宇、陳韻曲帶領，為期4周的課程有平心定氣、繁花盛開、日出東昇、水中撈月、四平八穩、根深蒂固、波爛不驚、乘風飛翔8堂課，今天課程第一課平心定氣由陳輝宇老師全程教、練，聆聽水的聲音，化解壓力，享受健康運動。

這次的水中太極課是安定游泳池設立以來首次舉辦，各里里長、農會總幹事、區內中小學校長都到場觀摩。區長李燿州表示，游泳是一項不分性別，老少咸宜的運動，水中太極課報名踴躍，讓公所有信心再舉辦更多水療紓壓系列課程，也希望社區居民、學子能就近到安定游泳池來運動。

(中時 )