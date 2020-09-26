PTT網友虧范曉萱撞臉張小燕。（圖／翻攝自PTT）

【現場直播】第55屆電視金鐘獎星光大道｜2020.09.26

出道29年的范曉萱今年以《罪夢者》入圍電視金鐘迷你劇集（電視電影）女配角獎，稍早她和同劇演員張孝全、王柏傑一起登上金鐘55星光大道，范曉萱穿一身黑，臉上畫了超有個性的煙燻妝，被網友虧撞臉張小燕，受訪她不改過去酷勁，相當省話，問為何會做這樣的裝扮？她露出笑容說：「好玩啊」。

范曉萱今年在《罪夢者》飾演大哥的女人，被主持人大霈問揣摩演技時有無做任何有趣的準備，范曉萱回說：「都要做......肢體、心理，然後都要做」，大霈再問范曉萱之前入圍過金馬獎，這回入圍金鐘獎心情如何？她再表示：「覺得很榮幸，但平常心」，見此，PTT上網友說：「范曉萱這妝，太張小燕了…」、「范很考驗主持人XD」、「范很難聊天」、「范跟以前王菲好像，都超難訪」。

金鐘55今晚在國父紀念館舉行，因台北今晚降雨機率高，星光大道提前便備好遮雨棚，以免讓穿得美美、帥帥的藝人淋成落湯雞。今晚星光大道預計邀來本土劇女神白家綺、曾莞婷，還有最正主播蔡尚樺，「劇場女神」謝盈萱，還有偶像劇女王楊瑾華、天心等，以《想見你》走紅的CP柯佳嬿、許光漢人氣也旺翻。

典禮方面有3大亮點，第一為入圍名單叫好又叫座，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，其次，本次主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸，第三，今年因有多位藝人殞落，懷念已故影人單元勢必勾出不少眼淚與懷念。

(中時新聞網)