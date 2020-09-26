新北市三峽區五寮里17日爆發登革熱個案，衛生局為防範疫情擴散，針對周邊居民、農友擴大篩檢，今再新增9例本土個案，為6男3女，9人均在三峽區五寮里筍園農作，年齡介於51至85歲間；衛生局表示，目前已對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，持續擴大疫調與健康監測。

衛生局表示，三峽區日前爆發登革熱案例，衛生局17日起主動對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，檢出此9例確診個案，研判均於該區域農作時感染。

衛生局說明，目前匡列223名接觸者，已採檢209人，尚有19人檢驗中，其餘的186人檢驗均為陰性，目前市府已針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，且持續擴大疫調與健康監測，同時啟動區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

衛生局長陳潤秋呼籲，三峽區所有醫療院所應提高警覺，踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

(中時 )