許光漢是今晚星光人氣王，一登場尖叫聲不斷。(圖／廖映翔攝)

許光漢與柯佳嬿因《想見你》，入圍金鐘55視帝后。(圖／廖映翔攝)

第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間盛大舉行，5點星光大道準時開始，因為《想見你》人氣破表的許光漢與柯佳嬿，今年也入圍視、帝后，一踏上紅毯尖叫聲不斷，網路轉播韓國粉絲更是瘋狂洗版，可見其高人氣。

今晚星光「人氣王」非許光漢莫屬，不僅現場許太太瘋狂尖叫，網路直播聊天室也被韓文洗版，可見他在韓國的高人氣，他更現場開金嗓飆唱《想見你》主題曲，展現好歌喉，而準視后柯佳嬿則穿上一襲黑色緊身長禮服，前凸後翹好曲線，優雅又性感。

金鐘55競爭激烈，視帝后堪稱死亡之組，張孝全對上莊凱勛和許光漢，楊謹華睽違4年再對上柯佳嬿，精彩可期，而今年還是史上最多主持人的一屆，找來3組主持人，分別是白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖；盧廣仲、Lulu；曾國城、炎亞綸。

另外，本屆金鐘獎會安排一段「已故影人VCR」橋段，回顧多位已逝演藝人員，其中才剛過世的小鬼，也會以影像形式共襄盛具，加上典禮中穿插3段表演，令人相當期待。

(中時新聞網)