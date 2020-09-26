今年因應疫情之故, 時報金犢獎特將報名期限延至10/31截止, 希望能讓更多同學的創意充份發揮, 並於新學期開始之際進行校園巡迴分享活動。

自9月23日起，台灣地區進行了環球科技大學、桃園育達高中、清華大學、輔仁大學、朝陽科技大學、國立臺灣藝術大學校園分享會, 在各校老師們進行實務教學之際, 金犢獎以業界訂定的策略單, 讓同學們從中學習。

今年金犢獎共有18題策略單，例如以【廣告設計】為主題的有：醒吾科技大學形象設計獎、台品「新鮮水果」品牌形象廣告設計獎、格力高品牌形象廣告設計獎、為遊戲而生！「第十代英特爾®酷睿™i7/i9」品牌形象廣告設計獎、玩味咖品牌形象廣告設計獎；【指定主題】項目則有：烽火崑崙關·海峽兩岸情設計獎、神奇美麗的西雙版納城市形象設計獎、「尊儒重教，魅力永“衡”」城市旅遊形象設計獎。請學校師生們留意【金小牛創意俱樂部】最新消息，期待大家都能在今年透過創意展露頭角！

在分享會中，特別分享金犢獎歷年的得奬作品、策略單題目要點解讀、辦法說明等，同學們眼神專注、踴躍提問、積極參與其中，對金犢獎有著志在必得的信心！相信今年金犢創意新人種會誕生出許多優秀好作品。

桃園育達高中。(時報獎執委會)

環球科技大學。(時報獎執委會)

(中時新聞網)