網友討論。(取自PTT)

台海情勢緊張，大陸解放軍東部戰區、南部戰區近日軍演頻繁，共機不斷擾台，甚至飛過海峽中線，挑釁意味濃厚，局勢升溫下，兩岸民眾都關注是否戰爭會爆發，因此避難議題也引起不少網友討論。對此，有網友憂心賺來的錢恐變成壁紙，並在PTT上詢問其他人的意見。

隨著台海緊張日益升級，對台海兩岸可能發生誤判、意外和軍事摩擦的擔憂也在增加，同時，也讓不少人開始擔心，若兩岸爆發戰爭可能會造成的各種負面影響。對此，有一名網友在PTT上表示，「開戰的話，辛苦賺來的錢可能會變壁紙，那該怎麼辦呢？」並列出6個選項徵詢其他人的意見：

1.台股賣掉

2.定存解約

3.基金解約

4.買入黃金

5.城市房屋換鄉下房屋

6.其他

其他網友則留言回應，「買美金」、「換rmb啊」、「都來不及，所以留一些美金黃金在身邊是必要的」、「戰爭，黃金才是好用的」。

但也有網友認為，「開戰馬上貨幣貶值，你說的都做不到，民生物資才值錢」、「買軍火股呀」、「把全部的錢買糧食，有餘力買黑槍保護自己」。

(中時新聞網)