國際頂尖醫學期刊《刺胳針》發表的研究顯示，至今年7月為止，只有不到1成美國人具有新型冠狀病毒的抗體，顯示美國群體免疫程度未及預期。

研究團隊分析了美國46州逾2.8萬名洗腎透析治療患者的血液樣本，發現全國各地的抗體水平差異很大，在新澤西州紐約等大都會地區，當地樣本逾25％驗出抗體；而在美國西部，比例則低於5％。顯示區域差異顯著。

研究員之一史丹福大學教授帕森內特（Julie Parsonnet）說，儘管在美國，COVID-19的發病率很高，但是有抗體的人數仍然偏低，無法實現群體免疫。在批准有效的疫苗之前，仍需要採取必要的預防措施，尤其是黑人、西班牙裔、低收入社區、人口稠密的大都會區等，都屬於高風險區。

根據霍普金斯大學醫學院統計，美國確診人數已在24日正式突破700萬 ，人數最多的是確診超過 80 萬人的加州，接下來依序是德州、佛州、紐約州。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任雷德菲爾德 (Robert Redfield) 已向美國民眾提出警告，要有面臨「公共衛生角度美國史上最糟秋天」的準備，因為在新冠肺炎及流感的夾擊下，恐造成醫療體系難以負荷。

(中時 )