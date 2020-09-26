疫情不僅影響許多人的工作與生活，對於台灣在地小農來說，損失更為慘重，許多飯店、餐廳紛紛歇業訂單量減少，不僅影響本土農民產能更導致大量農產品滯銷，聯邦銀行為協助支持本土蕉農，推出「愛分享，幸福蕉給你」活動，以實際行動力挺蕉農，響應政府支持本土農業。

聯邦銀行表示，因為上半年疫情嚴峻，加上進出口受阻的影響，許多農作蔬果產量暴增，為了紓解蕉農滯銷的壓力，救助農民促銷過剩的香蕉，該行收購高雄旗山超過11噸的產地香蕉，分送至該行90間分行，贈送給往來業務客戶及貴賓，期能協助農民度過難關。

聯邦銀行指出，該行在地深耕的經營理念，並善盡企業社會責任，長期收購滯銷農特產品，包括採購本土花生、香蕉、高麗菜、地瓜、木瓜等，期能達到拋磚引玉的效果，透過每次的分享活動，讓民眾多多支持國內各式品質優良的在地農產品。

且為幫助更多偏鄉弱勢，聯邦文教基金會去年推出「我們益起幸福吧」公益勸募平台，昐能凝聚更多民眾力量，支持愛心公益捐助弱勢族群。

(工商 )