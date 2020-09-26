泰國國會原訂24日晚間表決修憲案，但最終僅通過6項修憲相關方案，並決議30天後再表決修憲案。這引起在國會外聚集的數千名示威民眾不滿，不少民眾在社群網站推特上發起泰國共和國「#RepublicofThailand」相關話題，引發熱議。

由學生發起的修憲及王室改革運動已經持續多時，國會上議院及下議院23日至24日舉行聯席會議，審議修憲方案，但兩院辯論激烈，各有支持或反對意見。執政黨協調委員會最終提出兩院成立聯合委員會，在30天內討論修憲方案，最快10月底或11月初表決；該議案最後通過，意味將延後1個月表決修憲。

聯席會議結束後，不少軍方委任的議員搭船或從後門離開國會大樓，避開正門的大批示威民眾。長居德國的泰王瓦吉拉隆功，同日也短暫回國。截至25日中午，推特熱門標籤「#RepublicofThailand」已獲提及逾74萬次。

(中時 )